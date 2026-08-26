Новороссийские спасатели помогают тушить пожар на «Утрише»

Новороссийские спасатели, пожарные, лесничие, казаки и добровольцы участвуют в тушении пожара в заповеднике «Утриш» в Анапском районе. Как сообщил в своих социальных сетях глава Новороссийска Андрей Кравченко, со стороны Малого Утриша организовано круглосуточное дежурство, чтобы не допустить перехода огня на территорию муниципалитета.

Пожар на территории заповедника начался 25 августа и к 26 августа распространился примерно на 70 га. По последним данным, локальные очаги занимают около 15 га. В районе действует режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб.

По словам Андрея Кравченко, спасатели и пожарные расчеты Новороссийска находятся на месте тушения. Сотрудники лесничества, казаки и добровольцы подвозят воду на мотоциклах, а дружинники работают с ранцевыми огнетушителями.

«Перед нашими спасателями и пожарными стоит не менее важная задача — не допустить распространения огня в сторону Новороссийска», — отметил глава города.

Со стороны Малого Утриша круглосуточно дежурят бригады, которые отслеживают обстановку. При необходимости Новороссийск готов оперативно увеличить группировку сил и средств.

К тушению привлечены подразделения МЧС России, лесопожарной службы, «Кубань-СПАС», казаки и силы из соседних муниципалитетов. Для борьбы с огнем также готовят самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8, однако их применение зависит от погодных условий.

Ранее власти Анапы призывали жителей не пытаться самостоятельно участвовать в тушении пожара. При этом в Новороссийске объявили сбор добровольцев-мотоциклистов для доставки воды к очагам возгорания.

Анна Гречко