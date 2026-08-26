Суд назначил экспертизу по иску предпринимателя к минтрансу Дона на 62,3 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области назначил оценочную экспертизу по иску индивидуального предпринимателя Романа Куликова к региональному министерству транспорта. Определение суда опубликовано в картотеке дела.

Предприниматель требует взыскать с ведомства 56 млн руб. убытков и 6,3 млн руб. процентов за пользование денежными средствами. Общая сумма требований составляет около 62,35 млн руб.

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований, к разбирательству привлечено правительство Ростовской области.

Спор связан с земельными участками, на территории которых построены региональные автомобильные дороги. Экспертам предстоит установить рыночную стоимость шести изымаемых участков. Кроме того, они должны определить площадь и границы наложения дорог на четыре других участка, а также оценить стоимость их изымаемых частей.

Речь идет об участках магистрали «Дон — поселок Щепкин — Ростов-на-Дону» и Северного обхода Ростова, проходящего через территории Аксайского и Мясниковского районов.

Проведение исследования поручено специалистам «Ростовского центра судебных экспертиз» Виктории Бескровной, Елене Каргиновой, Марии Смердовой и Дмитрию Чьеу. Продолжительность экспертизы составит 30 рабочих дней, ее стоимость оценивается в 413,6 тыс. руб. Предприниматель представил суду документ о внесении этой суммы на депозит.

Представитель регионального минтранса не возражал против назначения экспертизы. Полученное заключение суд учтет при определении стоимости земли и размера возможных убытков предпринимателя.

Тат Гаспарян