Мэрия Нижнего Новгорода готовит льготную аренду земли под объекты спорта

Мэрия Нижнего Новгорода разработала проект постановления, которое позволит индивидуальным предпринимателям и физкультурно-спортивным организациям арендовать за один рубль муниципальные земельные участки под спортивными сооружениями. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В первую очередь льгота направлена на арендаторов объектов спорта, которые используют для тренировок футбольные поля, конноспортивные клубы и теннисные корты. Основным требованием для получения преференции власти назвали профильную спортивную деятельность, наличие объекта, включенного во всероссийский реестр, а также его использование только по целевому назначению.

Льготная ставка будет применяться к новым и действующим договорам, уточнили в комитете по управлению городским имуществом. Рассматривать обращения предпринимателей будет спецкомиссия под руководством замглавы администрации Леонида Стрельцова.

Владимир Зубарев