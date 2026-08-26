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Челнинскую компанию обязали выплатить 100 тысяч рабочему, потерявшему два пальца

Суд обязал АО «Трест Камдорстрой» выплатить компенсацию морального вреда работнику, пострадавшему на стройке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Челнинскую компанию обязали выплатить 100 тысяч рабочему, потерявшему два пальца

Челнинскую компанию обязали выплатить 100 тысяч рабочему, потерявшему два пальца

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Челнинскую компанию обязали выплатить 100 тысяч рабочему, потерявшему два пальца

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Несчастный случай произошел 3 декабря 2024 года при строительстве мостового сооружения автодороги «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)». Работник получил травмы, в результате которых ему ампутировали два пальца на стопе.

Согласно данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 1994 году в Набережных Челнах и специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. Компания находится в процессе банкротства. Выручка за прошлый год сократилась на 66,4% и составила 1,8 млрд руб., а чистая прибыль упала на 84,9%, составив 1,1 млн руб.

Анна Кайдалова