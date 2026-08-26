Новороссийцы потребовали доработать экологическую экспертизу комплекса за 120 млрд рублей

На общественных слушаниях по проекту «Универсального перегрузочного комплекса АО НСРЗ» жители Новороссийска и экологические активисты заявили о недостаточной проработке оценки его воздействия на окружающую среду. В частности, вопросы вызвали безопасность захоронения почти 2 млн куб. м грунта, влияние на ООПТ и морскую фауну, а также сценарии возможных аварий. При этом ответы разработчиков устроили не всех участников слушаний, пишет «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Проект нового перегрузочного комплекса реализуется на территории порта Новороссийск. Инициатива оценивается примерно в 120 млрд руб. После строительства двух очередей объект сможет обрабатывать не менее 12 млн тонн грузов в год — навальных, контейнерных, железнодорожно-генеральных и металлургических.

Общественные слушания прошли в формате телемоста. В них приняли участие около 30 человек, в том числе представители администрации, разработчики проекта и экологические активисты. Перед обсуждением местные ученые изучили материалы государственной экологической экспертизы и предварительной оценки воздействия на окружающую среду.

Проектировщики заявили, что при строительстве и эксплуатации комплекса превышения нормативов загрязнения воздуха не ожидается. Концентрация диоксида азота на границе жилой зоны, по их расчетам, не превысит 0,88 ПДК, а на границе ближайшей особо охраняемой территории — 0,76 ПДК. Также предусмотрены меры по снижению шума, вибрации, светового, теплового и электромагнитного воздействия.

Воздействие на морскую фауну специалисты оценили как слабое и локальное. Существенного изменения поведения морских млекопитающих, их миграции и мест нагула, по мнению разработчиков, не ожидается.

При этом отдельные положения документации вызвали вопросы у общественников. В частности, член Экологического совета при главе Новороссийска Дмитрий Крескин обратил внимание на дноуглубительные работы. Проект предусматривает захоронение в Черном море грунта объемом почти 2 млн куб. м. По словам господина Крескина, в донных отложениях выявлено превышение содержания тяжелых металлов, а в документации не подтверждено актуальное разрешение на их захоронение — приведены документы 2018 и 2019 годов.

Отдельные вопросы возникли и к оценке возможных аварий. По словам Дмитрия Крескина, в документации рассмотрен только сценарий разлива 58 куб. м топлива с шаланды. При этом не оценены последствия разлива при бункеровке, столкновения судов и пожара на причале. Также, по его мнению, отсутствуют расчеты времени реагирования и эффективности боновых заграждений при сильном волнении и ветре более 15 м/с.

Эколог указал и на другие пробелы: не оценено воздействие строительства на редкие водоросли филлофору и цистозиру, не проанализировано влияние проекта на зимовальные скопления рыб. Кроме того, моделирование распространения взвешенных веществ в воде, по его словам, не учитывает сезонные изменения течений и стратификацию Цемесской бухты.

Отдельная дискуссия возникла вокруг расположения ближайших природных и рекреационных территорий. В документации в качестве ближайших ООПТ указаны Цемесская роща и Южные пруды, однако общественники напомнили о расположенных ближе к объекту памятнике природы «Суджукская лагуна» и ООПТ «Прилагунье». Аналогичная ситуация сложилась с рекреационными территориями: разработчики указали пляж «Дельфин», но не учли расположенные рядом «Волочаевский берег» и парк имени Ленинского комсомола.

Участников также интересовало, как строительство и работа комплекса скажутся на жителях Восточного района, расположенных рядом школе и техникуме. Председатель АНО «Преимущество» Анна Карпчева, инициировавшая слушания, попросила оценить возможные последствия повышения уровня Черного моря в ближайшие 20–30 лет и усиления штормовой нагрузки. Она также предложила предусмотреть автоматические датчики для контроля запыленности воздуха при перевалке грузов.

В итоге Дмитрий Крескин предложил доработать материалы и провести общественные слушания повторно с учетом высказанных замечаний. Однако участники встречи остались недовольны форматом обсуждения. На многие вопросы разработчики не стали отвечать непосредственно во время телемоста, заявив, что замечания будут рассмотрены, а официальные ответы направят позже и включат в протокол.

Представитель ООО «РусЭкоСтандарт» Аделя Николаева пояснила, что задача общественных обсуждений заключается прежде всего в ознакомлении граждан с документацией и сборе замечаний. По ее словам, разработчики рассмотрят все поступившие предложения и дадут на них официальные ответы.

В результате часть участников заявила, что хотела бы видеть на подобных слушаниях специалистов, способных отвечать на технические и экологические вопросы непосредственно в ходе обсуждения. Организаторы, в свою очередь, признали, что замечания общественников требуют дополнительной проверки и более глубокой проработки.

Анна Гречко