18-летнего жителя Ставрополья обвинили в возбуждении ненависти и повреждении автомобилей

В Кочубеевском округе 18-летнему местному жителю предъявили обвинение в возбуждении ненависти либо вражды и умышленном повреждении имущества. Уголовное дело расследует Кочубеевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставропольскому краю.

По версии следствия, 14 мая возле одного из домовладений в станице Барсуковской между молодым человеком и 75-летним мужчиной произошел конфликт после сделанного ему замечания.

Во время ссоры обвиняемый, как полагает следствие, оскорбил пожилого мужчину по национальному признаку и несколько раз ударил его кулаком. После этого он повредил два автомобиля — принадлежащие потерпевшему и его родственнику. Для этого фигурант использовал руки, ноги и асбестовую трубу.

Молодому человеку предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, а также по двум эпизодам ч. 1 ст. 167 УК РФ. Расследование продолжается.

Валерий Климов