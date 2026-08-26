Ставрополье за год поднялось на 13 позиций в рейтинге научно-технологического развития

Ставропольский край за год поднялся на 13 позиций в оценке зрелости системы управления научно-технологическим развитием регионов, которую ежегодно проводит Президентская академия. Об этом сообщили в правительстве края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Оценка учитывает, в частности, наличие необходимых нормативных актов, профильных команд и регламентов взаимодействия органов власти, научных организаций и бизнеса.

В 2025 году в Ставропольском крае создали координационный совет по научно-технологическому развитию при губернаторе, утвердили перечень его приоритетных направлений и сформировали региональную команду. Кроме того, в крае ведется реестр прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Отраслевым институтом развития в регионе определен Фонд содействия инновационному развитию. В июне на Петербургском международном экономическом форуме фонд заключил соглашение о получении статуса официального регионального представителя федерального Фонда содействия инновациям.

На базе регионального фонда работает Центр развития технологического предпринимательства. Он уже подготовил более 20 инновационных проектов, в том числе в сфере беспилотных летательных аппаратов, разработки программного обеспечения для медицины, образования и АПК, а также машиностроения.

За два с небольшим года число предприятий Ставрополья в реестре малых технологических компаний увеличилось в 3,5 раза. Региональные власти рассчитывают продолжить развитие этого направления при поддержке федеральных инструментов.

Валерий Климов