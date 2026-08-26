Вступил в силу приговор убийце сотрудницы администрации Данилова

Приговор районного суда жителю Данилова, признанному виновным в убийстве сотрудницы администрации, вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

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Суд установил, что 9 апреля 2025 года 39-летний подсудимый забрал из детского сада сына без согласия бывшей супруги. По данным «Ъ-Ярославль», она работала в администрации. Мать ребенка пришла к подсудимому домой, где произошел конфликт.

«Смирнов А. нанес бывшей супруге не менее двадцати двух ударов ножом и не менее сорока шести ударов твердым тупым предметом в область головы, груди и живота»,— сообщили в пресс-службе.

Женщина умерла в машине скорой помощи. Подсудимый признал, что ударил экс-супругу ножом, однако полагал, что был в состоянии аффекта. Его приговорили к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима. Защита и осужденный обжаловали приговор, но судебная коллегия по уголовным делам облсуда признала его законным.

Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в пользу двух детей погибшей на общую сумму 2 млн руб. Мужчина ограничен в родительских правах в отношении малолетнего сына.

Алла Чижова