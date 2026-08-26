Аудит дзержинского МУП «Экспресс» завершат к концу сентября

Аудит муниципального перевозчика в Дзержинске «Экспресс» планируют завершить к концу сентября, сообщили в правительстве Нижегородской области. Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2026 года предприятие не участвовало в торгах на обслуживание маршрутов, которые как единственный участник выиграло ООО «Столица-авто». После этого коллектив МУП «Экспресс» пригрозил забастовкой в связи с сокращением рабочих смен и зарплат, мэрии Дзержинска и правительству Нижегородской области пришлось вмешаться в ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В правительстве напомнили, что перевозчик работает с 2003 года и обслуживал 14 городских маршрутов. На предприятии работают более 400 сотрудников и 150 единиц подвижного состава. В ближайшее время власти и транспортники проведут аудит в МУП и помогут подготовить заявки на участие в конкурсе для работы на маршрутах, отмечается в сообщении. «Также планируется проанализировать маршрутную сеть, выявить длинные совпадающие участки на каждом маршруте и проанализировать, нужны ли где-то локальные изменения, — отметили в правительстве.

Ранее мэр Дзержинска Михаил Клинков сообщил, что принял кадровые решения по перевозчику МУП «Экспресс».

Владимир Зубарев