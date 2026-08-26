18-летнего жителя Ижевска отправили в СИЗО за посты с призывами к терроризму

18-летнего неонациста из Ижевска заключили под стражу на два месяца за посты в своем Telegram-канале с призывами к терроризму (ст. 205.2 УК). Такое решение сегодня принял Устиновский райсуд столицы Удмуртии, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Посты были размещены в апреле. Их обнаружили сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Удмуртии. Дело завело региональное СУ СКР. По части второй инкриминируемой статьи предусмотрено до семи лет лишения свободы.