На Ставрополье женщину будут судить за легализацию земель, приобретенных по заниженной стоимости

Прокуратура Ставропольского края направила в Железноводский городской суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в легализации имущества, приобретенного преступным путем, в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, двое жителей Кавказских Минеральных Вод с сентября 2007 года по апрель 2020 года приобретали земельные участки в Железноводске по фиктивным документам. В договорах купли-продажи с муниципалитетом стоимость наделов указывалась значительно ниже фактической. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб около 240 млн рублей.

После приобретения земли участники схемы, как полагает следствие, вместе с обвиняемой совершали различные сделки с участками. Землю неоднократно переоформляли на лиц, которые не знали о незаконной схеме, что позволяло легализовать полученное имущество.

Женщине предъявлено обвинение по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация имущества, приобретенного в результате преступления, организованной группой, в особо крупном размере. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Двое мужчин, которых следствие считает причастными к хищению земельных участков, ранее уже предстали перед судом.

Валерий Климов