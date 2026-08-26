В Катайске нашли тело утонувшей в реке Исеть 16-летней девушки

В Катайске мероприятия по поиску 16-летней девушки, утонувшей в реке Исеть еще в июле, завершены. Подросток найдена мертвой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Девушка пропала 11 июля, когда купалась в несанкционированном месте. На глазах очевидцев ее унесло течением. В поисках принимали участие специалисты МЧС России и регионального управления СКР, водолазы областной поисково-спасательной службы и сотрудники полиции. В работе задействовали также беспилотные авиационные системы МЧС России. В итоге тело подростка нашли 26 августа в устье реки Исеть — в 1,5 км от места, где девушка купалась.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска