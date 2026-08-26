В Дагестане устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса

В Дагестане устанавливают обстоятельства дорожного транспортного происшествия с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан Фото: пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан

Сегодня на территории Хасавюртовского района водитель автобуса, по предварительным данным правоохранителей, не справившись с управлением, допустил съезд машины в кювет.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Хасавюртовского района будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении ведомства.

Константин Соловьев