В Дагестане устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса
В Дагестане устанавливают обстоятельства дорожного транспортного происшествия с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике.
Фото: пресс-служба прокуратуры по Республике Дагестан
Сегодня на территории Хасавюртовского района водитель автобуса, по предварительным данным правоохранителей, не справившись с управлением, допустил съезд машины в кювет.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Хасавюртовского района будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении ведомства.