На Ставрополье оценили поправки в Трудовой кодекс о порядке оплаты сверхурочной работы

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань отметил значимость поправок в Трудовой кодекс, направленных на совершенствование порядка оплаты сверхурочной работы. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена до 240 часов в год — при условии, что такая норма закреплена в коллективном договоре либо отраслевом соглашении. Как подчеркнул Николай Великдань, подобный механизм гарантирует учёт позиции профсоюзов и работников и исключает возможность произвольного установления повышенных объёмов переработки.

Отдельно спикер регионального парламента выделил норму, предоставляющую работнику право на оплачиваемый день для прохождения диспансеризации при сверхурочной нагрузке свыше 120 часов. По оценке Великданя, эта мера является прямой инвестицией в человеческий капитал.

Мария Хоперская