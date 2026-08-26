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Ярославский «Локомотив» с победы стартовал в Кубке Блинова

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу в первом матче предсезонного турнира Кубок Блинова, который проходит в Омске. Действующий чемпион КХЛ обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:2 в основное время.

Фото: КХЛ, Telegram

Фото: КХЛ, Telegram

В первом периоде счет открыл «Нефтехимик»: защитник нижнекамской команды Артем Сериков реализовал большинство на 12-й минуте. Во втором периоде «Локомотив» не только сравнял счет, но и увеличил преимущество: отличились нападающие Кирилл Емельянов и Вадим Дудоров из «Локо», а также форвард Егор Сурин.

В третьем периоде «железнодорожники» увеличили отрыв благодаря голу нападающего Артура Каюмова, а ближе к концу матча сократили его, пропустив шайбу от капитана соперника.

«Нефтехимик» стал первым соперником «Локомотива» в Кубке Блинова. 27 августа ярославцы сыграют с ХК «Сибирь», 29 августа — с «Авангардом», 30 августа — с «Северсталью».

Алла Чижова

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