Суд вынес приговоры заключенным дагестанской колонии за участие в терсообществе

Южный окружной военный суд (г. Ростов-на-Дону) огласил приговор заключенным в дагестанской колонии Идрису Исрафилову, Гайирбегу Курамагомедову, Омару Абдулаеву и Шамилю Раджабову, которых обвиняли в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Установлено, что четверо фигурантов, пока отбывали наказание в исправительном учреждении на территории Дагестана, добровольно вступили в террористическое сообщество, созданное в период в учреждении. Уголовные дела, возбужденные в отношении других участников терсообщества, выделили в отдельное производство.

Доказано, что осужденные распространяли экстремистскую и террористическую идеологию среди заключенных, посещали занятия по литературе, признанной экстремистской, изучали радикальную исламистскую идеологию и практику терроризма, а также осуществляли поиск и скрытое хранение запрещенных материалов.

Суд назначил фигурантам сроки в колонии строгого режима: Исрафилову и Абдулаеву — по семь лет, Курамагомедову и Раджабову — по шесть лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном военном суде.

Константин Соловьев