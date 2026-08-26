Нефтегазохимический комплекс обеспечивает почти половину производства Татарстана

Нефтегазохимический комплекс Татарстана в прошлом году произвел продукции на 2,9 трлн руб. — почти половину общего объема производства в республике. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В прошлом году в Татарстане добыли 34,4 млн тонн нефти, на двух крупных предприятиях переработали 23,2 млн тонн. Глубина переработки превысила 99%.

Республика занимает 26% российского рынка полиэтилена, 44% — синтетических каучуков и 60% — грузовых шин. Карбонат в России производят только в Татарстане.

Анна Кайдалова