Объем агроэкспорта в Челябинской области вырос на треть

За семь месяцев 2026 года объем поставок агропромышленной продукции из Челябинской области достиг 176,5 млн долларов. К январю — июлю 2025-го показатель увеличился на 32,3%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Основным драйвером роста областного агроэкспорта стал зерновой сегмент. Поставки пшеницы, ячменя, риса, гречихи, кукурузы, овса и ржи выросли в 5,1 раза. Колбасами, кондитерскими изделиями, напитками, продуктами глубокой переработки зерна, мукой и сахарной продукцией регион снабжает другие субъекты страны и зарубежье на 25,4% больше. Мясной сегмент укрепился за счет роста поставок мяса птицы в 2,4 раза. Экспорт напитков увеличился на 61,6%. Прочей продукцией агропромышленного комплекса — переработанными фруктами, овощами и орехами, кормами, макаронными изделиями и яичными продуктами, зернобобовыми, отрубями, масличными семенами, соевыми бобами — регион в этом году обеспечивает соседей на 16,3% больше.

Виталина Ярховска