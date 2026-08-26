Обновленную «Фрунзенскую» в Петербурге откроют к лету 2027 года
Станцию метро «Фрунзенская» в Петербурге планируют открыть после реконструкции к концу второго квартала 2027 года. Об этом 26 августа сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, передает 78.ru.
Станцию закрыли на реконструкцию 1 июня 2024 года
Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
На станции установили первый облицовочный камень фасада нового вестибюля. Сейчас продолжается строительство здания, а завершить основные монолитные работы планируют в начале 2027 года. После этого специалисты займутся внутренней отделкой.
Значительная часть работ уже выполнена в эскалаторном тоннеле: там демонтировали старое оборудование, отремонтировали чугунную обделку наклонного хода и возвели новые железобетонные конструкции. На объекте также устанавливают новые эскалаторы.
Станцию закрыли на реконструкцию 1 июня 2024 года. Вместо прежнего здания появится семиэтажный наземный вестибюль с двумя подземными уровнями. Часть верхних этажей займет Единый диспетчерский центр петербургского метрополитена.