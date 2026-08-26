Обновленную «Фрунзенскую» в Петербурге откроют к лету 2027 года

Станцию метро «Фрунзенская» в Петербурге планируют открыть после реконструкции к концу второго квартала 2027 года. Об этом 26 августа сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков, передает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станцию закрыли на реконструкцию 1 июня 2024 года

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Станцию закрыли на реконструкцию 1 июня 2024 года

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

На станции установили первый облицовочный камень фасада нового вестибюля. Сейчас продолжается строительство здания, а завершить основные монолитные работы планируют в начале 2027 года. После этого специалисты займутся внутренней отделкой.

Значительная часть работ уже выполнена в эскалаторном тоннеле: там демонтировали старое оборудование, отремонтировали чугунную обделку наклонного хода и возвели новые железобетонные конструкции. На объекте также устанавливают новые эскалаторы.

Станцию закрыли на реконструкцию 1 июня 2024 года. Вместо прежнего здания появится семиэтажный наземный вестибюль с двумя подземными уровнями. Часть верхних этажей займет Единый диспетчерский центр петербургского метрополитена.

Карина Дроздецкая