В Петербурге завершают строительство второго этапа трамвайной линии «Славянка»

В Санкт-Петербурге завершаются строительно-монтажные работы на втором этапе трамвайной линии «Славянка». На участке от путепровода через Витебский проспект до конечной остановки «Славянка» специалисты монтируют системы управления, контактную сеть и благоустраивают территорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге завершат второй этап трамвайной линии «Славянка»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге завершат второй этап трамвайной линии «Славянка»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На втором этапе трамвайной линии «Славянка» завершаются основные строительно-монтажные работы. Речь идет об участке от путепровода через Витебский проспект до конечной остановки «Славянка». Сейчас подрядчики занимаются монтажом систем управления и благоустройством территории, сообщили 26 августа в Смольном.

Ход работ на строительных площадках линии «ст. метро “Купчино” — пос. Шушары — мкр. Славянка» проверил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. По его словам, востребованность линии подтверждается показателями первого этапа. За семь месяцев трамваями воспользовались более 2,3 млн пассажиров. В будние дни среднесуточный пассажиропоток превышает 11 тыс. человек, в выходные — 9 тыс.

«Уверен, после ввода второго этапа в эксплуатацию линия вновь продемонстрирует свою значимость для горожан»,— заявил вице-губернатор.

Одним из ключевых объектов второго этапа стал путепровод через Витебское направление Октябрьской железной дороги и Детскую железную дорогу. Его протяженность вместе с подпорными стенками составляет 570 метров. Сейчас здесь завершается устройство верхнего строения пути, монтаж контактной сети и благоустройство. Параллельно продолжаются работы на мостах через реки Кузьминку и Славянку. На первом объекте готовятся к укладке литого асфальтобетона. На мосту через Славянку завершается монтаж инженерных систем и контактной сети.

После завершения второго этапа трамвайная линия должна связать жилой массив Славянка с действующим маршрутом в сторону Шушар и станции метро «Купчино», сформировав прямое рельсовое сообщение для жителей новых районов.

Матвей Николаев