Паломники в Ижевске вышли на Успенский покаянный крестный ход

Православные в Ижевске 26 августа вышли на традиционный покаянный крестный ход. Он приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы, сообщили в пресс-службе Ижевской и Удмуртской епархии.

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«Перед выходом паломники помолились за Божественной литургией в храме святителя Алексия Московского. После литургии священнослужители совершили молебное пение на начало благого дела, после чего благословили участников крестного хода»,— сообщили в РПЦ.

За два дня участники дойдут до Успенского женского монастыря в селе Перевозное. От Ижевска до него около 70 км. В монастырь крестный ход прибудет 27 августа, к началу Всенощного бдения.