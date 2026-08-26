Учителям доплатят за результат

В Новороссийске действует комплекс мер поддержки педагогов, направленный на привлечение и удержание кадров. Власти города также планируют разработать дополнительную мотивацию для школ, демонстрирующих лучшие результаты. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Педагогам, младшим воспитателям и поварам компенсируют проценты по жилищным займам и аренду жилья — до 15 тыс. руб. Молодым учителям предусмотрены единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб, опытным педагогам на конкурсной основе — 500 тыс. руб. Учителям, подготовившим стобалльников по ЕГЭ, выплачивают премии по 50 тыс. руб. Для педагогов, работающих в сельской местности, действуют льготы по оплате коммунальных услуг.

За пять лет по краевой программе поддержки педагогов 60 учителей Новороссийска получили по 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке.Отдельное направление — привлечение специалистов в сельские школы. С 2020 года туда трудоустроились 22 педагога. Еще четыре учителя присоединятся к ним с 1 сентября в рамках программы «Земский учитель».

В городе также расширяют дополнительное образование. С нового учебного года 24 школы Новороссийска примут участие в пилотном проекте «Введение в искусственный интеллект». Для учащихся 6–11 классов продолжается профориентационная программа «Билет в будущее».

В прошлом году 102 школьника получили первые рабочие профессии. С 1 сентября школа №11 начнет обучать учеников профессии швеи с выдачей соответствующего свидетельства.

Власти рассчитывают, что система поддержки педагогов позволит Новороссийску сохранить высокие показатели качества образования и статус одного из лидеров Кубани.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске по итогам 2025–2026 учебного года 18 выпускников получили высший балл по ЕГЭ, еще 205 школьников стали обладателями медалей «За особые успехи в учении» первой и второй степени. Всего в отрасли образования Новороссийска работают 3 616 педагогов.

Анна Гречко