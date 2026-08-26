На салют ко Дню города в Челябинске выделили 5,5 млн рублей

Комитет по культуре администрации Челябинска объявил аукцион на организацию праздничного фейерверка в День города. Начальная цена контракта составляет 5,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести салют на набережной реки Миасс рядом с пешеходной Кировкой в 22:00 12 сентября. Сам фейерверк должен длиться не менее 12 минут, напоминать водопад и сопровождаться музыкой. После зрелища необходимо убрать территорию. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 сентября. Итоги подведут 4 сентября. В прошлом году салют на День города в Челябинске длился 12 минут.

Виталина Ярховска