В Вятском готовятся к строительству объездной дороги

В Некрасовском округе в селе Вятское планируется строительство объездной дороги. Для поиска подрядчика объявлялся конкурс, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Дорогу планируют строить от скульптуры «Вятские огурцы» на улице Ярославской до улицы Давыдовской. Завершаться трасса будет в районе Веревочного парка. Ширина проезжей части составит 6 метров, а общая протяженность дорожного участка — больше 1 км. Дорога будет заасфальтирована, там же поставят автобусный павильон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Готовую дорогу власти надеются получить к 1 июля 2027 года. Начальная цена контракта составляла 93,8 млн руб., но торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Теперь торги могут объявить повторно. Заказчиком выступает окружное МБУ «Центр благоустройства территории». При этом основная сумма контракта будет профинансирована регионом.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в Вятском будут строить объездные дороги, чтобы в следующем году создать там пешеходный центр.

Алла Чижова