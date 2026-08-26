В Вахитовский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении 40-летнего экс-директора общества с ограниченной ответственностью. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей и уклонении от уплаты 161 млн руб. налогов, сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане директора обвинили в неуплате налогов на 161 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане директора обвинили в неуплате налогов на 161 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2020 года по март 2023 года мужчина внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансовых операциях с 20 контрагентами. Кроме того, обвиняемый изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств для их неправомерного перечисления.

Более 11 млн руб. ущерба мужчина возместил добровольно. На его недвижимость наложили арест.

Анна Кайдалова