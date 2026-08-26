В Дагестане вынесли приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии

Верховный суд Республики Дагестан рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, признанного виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Установлено, что фигурант, находясь в исправительном учреждении, целенаправленно стремился укрепить свои позиции в криминальной среде и добиться неформального высшего статуса. В декабре 2020 года он принял участие в собрании с лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии («вором в законе»), по итогам которого был наделен статусом «положенца» — с закреплением зоны криминального влияния на территории колонии.

После получения статуса осужденный фактически управлял криминальной средой в учреждении: назначал «смотрящих», организовывал сбор и распределение средств «общака», урегулировал конфликты между заключёнными, применял меры воздействия к нарушителям криминальных норм, проводил работу с вновь прибывшими осуждёнными с целью их вовлечения в группу отрицательной направленности, а также покровительствовал сторонникам криминальной идеологии. Эти действия создавали угрозу общественной безопасности в исправительном учреждении.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 11 лет лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Мария Хоперская