Объем поступлений в дорожный фонд Ростовской области вырос на 4,5%

В первом полугодии 2026 года объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ростовской области достиг 35,1 млрд руб., что на 4,5% больше год к году. Ключевую роль в наполнении фонда сыграли акцизы на топливо и межбюджетные трансферты из федерального бюджета, при этом значительная часть средств направлена на содержание дорожной сети и трансферты муниципалитетам. Соответствующая информация содержится в отчете правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Из документа следует, что основным источником доходов дорожного фонда стали акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла: их объем в первом полугодии составил 23,5 млрд руб. На втором месте — межбюджетные трансферты из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог — 6,1 млрд руб.

Прочие доходы бюджета субъекта, учитываемые при формировании фонда, составили почти 3 млрд руб., а неиспользованные ассигнования прошлого года — еще 2,6 млрд рублей. В совокупности эти источники позволили сформировать объем фонда на уровне 35,1 млрд руб.

В числе расходов — содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в первом полугодии направлено 2,7 млрд руб.

Значительные средства выделены на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям — 2,6 млрд рублей. Это позволяет местным властям самостоятельно решать первоочередные задачи по ремонту и содержанию дорог.

На капитальный ремонт региональных дорог и сооружений направлено 790,6 млн руб., на текущий ремонт — 148,6 млн руб. На строительство и реконструкцию объектов выделено 826,8 млн руб.

Кроме того, часть средств пошла на содержание подведомственных госучреждений (283,5 млн руб.) и иные мероприятия в отношении автодорог (2,3 млн руб.).

Наталья Белоштейн