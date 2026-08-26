В Ставропольском крае создан совет по сохранению ОКН

При губернаторе Ставропольского края образован совет по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) — памятников истории и культуры народов РФ. Постановление главы региона от 24 августа опубликовано на портале правовой информации края.

Ключевая задача структуры — координация взаимодействия органов власти и профильных организаций в сфере работы с объектами культурного наследия.

Возглавил совет губернатор Владимир Владимиров. Его заместителями стали заместитель председателя правительства края Николай Афанасов и начальник управления СК по сохранению ОКН Анна Конева. Секретарем назначен Александр Терещенко — заместитель начальника управления СК по сохранению и государственной охране ОКН, начальник отдела по сохранению ОКН. В состав совета вошли 15 человек.

Согласно документу, решения совета принимаются путем открытого голосования — достаточно простого большинства голосов присутствующих на заседании членов. В случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего. При этом решения носят рекомендательный характер: на их базе могут формироваться резолюции, рекомендации, заявления, обращения и открытые письма.

Мария Хоперская