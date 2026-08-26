ДСК «Городецкая» вернула 3,2 млн рублей долгов по зарплате 41 сотруднику

ООО ДСК «Городецкая» погасило задолженность по зарплате за июль перед 41 сотрудником. Общая сумма долга составила 3,2 млн руб., сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее прокуратура внесла генеральному директору представление из-за нарушения трудовых прав работников, в отношении должностного лица составили протокол по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты в установленный срок).

Как писал «Ъ-Приволжье», ДСК «Городецкая» и ООО «НАДС» проиграли судебные споры с министерством финансов о возврате авансов по контрактам прошлых лет с обанкротившимся генподрядчиком «Нижегородавтодор».

Галина Шамберина