18 выпускников Новороссийска получили 100 баллов по ЕГЭ

В Новороссийске по итогам 2025–2026 учебного года 18 выпускников получили высший балл по ЕГЭ, еще 205 школьников стали обладателями медалей «За особые успехи в учении» первой и второй степени. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на ежегодном августовском совещании с научно-педагогической общественностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В отрасли образования Новороссийска работают 3 616 педагогов. На совещании с директорами школ, заведующими детскими садами и учителями подвели итоги учебного года и обсудили подготовку к 1 сентября.

В числе приоритетов на новый учебный год глава города назвал безопасность детей. В образовательных организациях завершили ремонты и модернизировали системы охраны, для педагогов и руководителей действуют инструкции по обеспечению безопасности, регулярно проводятся инструктажи. Технические средства охраны проверяются ежедневно, во всех образовательных организациях определены помещения для укрытия.

Помимо результатов ЕГЭ и медалей, школьники Новороссийска регулярно становятся победителями олимпиад и различных соревнований. На совещании также отметили педагогические коллективы и руководителей, обеспечивших качественную работу образовательных организаций в 2025–2026 учебном году.

Главной задачей на новый учебный год власти называют обеспечение безопасности юных новороссийцев при сохранении качества образования.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске образовательные учреждения готовят к новому учебному году, при этом школам не хватает 44 учителей-предметников. Наиболее востребованы учителя русского языка и литературы, иностранных языков, математики, физики, химии и биологии, а также педагоги-психологи. Для закрытия вакансий используют несколько механизмов: 16 молодых специалистов придут в школы по целевым договорам, еще 18 студентов уже работают в образовательных учреждениях.

Анна Гречко