«Красное Сормово» переходит на цифровой контроль производства

Нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в рамках модернизации производства запустил роботизированный комплекс для сварки узлов судового набора, сообщает пресс-служба ОСК.

Также на предприятии началось внедрение цифровой платформы, позволяющей в онлайн-режиме контролировать полный производственный цикл — от учета портфеля заказов до управления качеством и отклонениями от производственных графиков. По словам генерального директора «Красного Сормова» Сергея Ляшенко,100% сменно-суточных заданий фиксируются мастерами в цехах с помощью цифровых инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», первый этап инвестиционной программы ОСК по модернизации «Красного Сормова» стартовал во втором квартале 2025 года, объем инвестиций на этом этапе составлял порядка 7,5 млрд руб.

Следующим этапом модернизации предусмотрены ввод новых линий лазерной резки металла, развитие автоматизированной сварки, строительство окрасочной камеры для крупных блоков и реконструкция достроечной набережной завода. В результате предприятие должно перейти к потоковому крупноблочному строительству 20 судов в год.

Егор Емельянов