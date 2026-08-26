На ремонт 38 дорожных объектов в Ростове выделили 1,4 млн рублей
В этом году в РостовенаДону запланировали ремонт 38 дорожных объектов общей протяженностью 38,3 км. На реализацию программы выделили 1,4 млн руб. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В перечень ремонтируемых участков вошли, в частности: пер. Бориславский (ул. Фурмановская — ул. Нариманова), пер. Газетный (ул. Б. Садовая — ул. Пушкинская), ул. 37я линия (ул. Сарьяна — ул. Богданова), ул. Налбандяна, пер. Сальский, ул. Пескова (ул. Малиновского — ж/д станция «Первомайская»), пер. Халтуринский (ул. Малюгиной — ул. Пушкинская), пр. Космонавтов (пл. Евдокимова — ул. Орбитальная), ул. Текучева (пл. Гагарина — ул. 1й Конной Армии).
По данным городских властей, к настоящему времени работы завершили на 28 объектах, на шести участках ремонт продолжается, по оставшимся ведутся подготовительные процедуры.
В программу дополнительно включены два объекта: ул. Евдокимова (от пер. Ольховский до пер. Мезенский) и участки пр. Соколова (от ул. Б. Садовая до пл. Гагарина). Кроме того, благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета в план ремонта добавлены улицы Мясникова и Сарьяна.
Сдать все объекты и завершить предусмотренные работы планируется до 20 ноября.