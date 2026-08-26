На ремонт 38 дорожных объектов в Ростове выделили 1,4 млн рублей

В этом году в РостовенаДону запланировали ремонт 38 дорожных объектов общей протяженностью 38,3 км. На реализацию программы выделили 1,4 млн руб. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В перечень ремонтируемых участков вошли, в частности: пер. Бориславский (ул. Фурмановская — ул. Нариманова), пер. Газетный (ул. Б. Садовая — ул. Пушкинская), ул. 37я линия (ул. Сарьяна — ул. Богданова), ул. Налбандяна, пер. Сальский, ул. Пескова (ул. Малиновского — ж/д станция «Первомайская»), пер. Халтуринский (ул. Малюгиной — ул. Пушкинская), пр. Космонавтов (пл. Евдокимова — ул. Орбитальная), ул. Текучева (пл. Гагарина — ул. 1й Конной Армии).

По данным городских властей, к настоящему времени работы завершили на 28 объектах, на шести участках ремонт продолжается, по оставшимся ведутся подготовительные процедуры.

В программу дополнительно включены два объекта: ул. Евдокимова (от пер. Ольховский до пер. Мезенский) и участки пр. Соколова (от ул. Б. Садовая до пл. Гагарина). Кроме того, благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета в план ремонта добавлены улицы Мясникова и Сарьяна.

Сдать все объекты и завершить предусмотренные работы планируется до 20 ноября.

Мария Хоперская