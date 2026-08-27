«Заказчику по-прежнему нужна качественная оценка»

Эксперты Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО) о состоянии и перспективах российского рынка оценки.

Юрий Козырь, президент РОО:

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— Наиболее острыми проблемами для отрасли остаются системный кадровый кризис и структурные перекосы регуляторной среды, которые в совокупности с макроэкономической нестабильностью и технологическими вызовами сдерживают развитие рынка оценки. Пожалуй, самая обсуждаемая проблема отрасли — квалификационный экзамен. Он был призван защищать рынок от некомпетентных специалистов, но профессиональное сообщество, включая Ассоциацию «Русское общество оценщиков» (РОО), указывает, что экзамен давно превратился в неэффективный бюрократический барьер, не способствует реальному повышению качества услуг, а лишь создает финансовую и временную нагрузку на специалистов, отвлекая их от работы. Это приводит к уходу из профессии зрелых специалистов и отпугивает инициативную молодежь, что ведет к дефициту кадров. С 2016 по 2023 год численность членов РОО, одной из крупнейших СРО, сократилась с 6920 до 2990 человек, что частично связывают с этим барьером.

Параллельно вводится новый законопроект, ужесточающий требования к оценщикам для работы с государственным и муниципальным имуществом (стаж, количество отчетов) и усиливающий их имущественную ответственность. Хотя цель — повысить качество, это может стать непосильной ношей для небольших компаний и создать условия для монополизации рынка.

В целом развитию отрасли мешает комплекс проблем: кадровый голод и бюрократические преграды, нестабильная экономическая среда и ужесточение регуляторных требований, ценовой демпинг и сложности с внедрением новых технологий без потери качества и безопасности. Вся эта система сдерживающих факторов препятствует притоку новых кадров, росту профессионализма и устойчивому развитию бизнеса оценочных компаний.

Дмитрий Хлопцов, вице-президент РОО:

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— В 2025 году в стране значительно снизилось число оценщиков. В первую очередь это связано с необходимостью сдачи квалификационных экзаменов, значительными затратами на них и падением спроса со стороны банков на услуги по оценке предметов залога, в том числе при ипотеке. Как следствие — в небольших городах России снижается конкуренция. С одной стороны, это выгодно оставшимся оценщикам и их фирмам, но с другой — приводит к росту издержек заказчиков, так как стоимость и сроки выполнения услуг по оценке неизбежно растут.

Также одной из значимых проблем отрасли остается демпинг и невысокое качество услуг. Особенно наглядно это видно в сфере оценки арестованного имущества для ФССП РФ. Большое количество отчетов для судебных приставов обоснованно оспаривается в судах несмотря на то, что их подготовили оценщики, сдавшие государственный квалификационный экзамен. К сожалению, сдача экзамена не приводит однозначно к повышению качества услуг и росту ответственности горе-оценщиков, скорее наоборот — получив заветный квалификационный аттестат, они берутся за любые заказы, чтобы окупить понесенные затраты. Качественные услуги по оценке продолжает выполнять ограниченное количество высококлассных специалистов и компаний независимо от наличия аттестатов.

Вера Консетова, член совета РОО:

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— Самая острая проблема — системный кризис кадров. Профессия просто невидима для студентов и молодых специалистов. В вузах о ней почти не рассказывают, никто не показывает, что это за работа, какие в ней есть интересные задачи. В итоге молодежь даже не рассматривает оценку как вариант — они о ней попросту не знают.

Развитию отрасли мешает демпинг и обесценение профессии: клиенты привыкли к низкой цене и не видят разницы между отчетом за 30 тыс. и за 200 тыс., пока не сталкиваются с проблемами в суде или при проверке.

Виктория Круглякова, вице-президент РОО:

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— Заказчику по-прежнему нужна качественная оценка. Содержательная часть для заказчика оценки является вторичной по сравнению с результатом оценки. Однако, к сожалению, в целом понятие качественного отчета об оценке в последние годы становится все более субъективным и зависит от того, куда будет предоставлен отчет и кем он будет проверяться. В условиях конфликта интересов сторон, которых касается проводимая оценка, оценщик становится заложником «борьбы за результат оценки». Поэтому оценочные компании оказываются под двойным давлением — как со стороны пользователей оценочной услуги, так и со стороны регулятора оценочной деятельности. Это давление переходит в судопроизводство, где уровень защищенности отчета об оценке катастрофически снижается в силу специфики современной системы судебных экспертиз.