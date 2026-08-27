Оценочные компании — победители конкурса «Лидеры Оценки-2025»

|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»
|Лидер по судебным экспертизам
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Аверс»
|Лидер по оценке недвижимости в Москве
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»
|Надежный партнер: Работа с госсектором (оценка государственного имущества)
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Группа компаний «Евроэксперт»
|Профессионализм и опыт команды
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Общество с ограниченной ответственностью «Независимый Консалтинговый Центр «Эталонъ»
|Лидер по оценке недвижимости
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС»
|Лидер по оценке машин и оборудования
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Общество с ограниченной ответственностью «Русская Служба Оценки»
|Лидер по оценке бизнеса
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки»
|Лидер по оценке нематериальных активов
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Общество с ограниченной ответственностью «Мобильный оценщик»
|Лидер по оценке жилой недвижимости
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более
|Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «2Б Диалог»
|Лидер по оценке МСФО, переоценке активов
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И ЭКСПЕРТИЗА»
|Профессионализм и опыт команды
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Петербургская Недвижимость»
|Лидер по оценке недвижимости в УФО, СФО и ДФО
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Юрдис»
|Лидер по оценке недвижимости в Москве
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Терра Докс Инвест»
|Лидер по оценке недвижимости в СЗФО и ЮФО
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная компания «ПСВ»
|Лидер по оценке транспортных средств
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «РостЭкспертОценка»
|Лидер по оценке МСФО, переоценке активов
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Форпост Солюшнс»
|Лидер по оценке бизнеса
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА»
|Лидер по оценке недвижимости в Московской области
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр оценки «Радар»
|Лидер по оценке недвижимости в ПФО
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «АйБи-Консалт»
|Лидер по оценке нематериальных активов
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «ВарМи»
|Лидер по оценке недвижимости в ЦФО
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Бюро технической инвентаризации и оценки»
|Лидер по оценке недвижимости в Москве
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «АКОМ»
|Лидер по оценке МСФО, переоценке активов
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Центр Аналитик»
|Лидер по оценке недвижимости в ЮФО, СКФО, ДФО
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Общество с ограниченной ответственностью Независимая Экспертная Компания «Бизнес Советник»
|Лидер по оценке недвижимости в СЗФО, ПФО и УФО
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры и консультанты»
|Лидер по оценке недвижимости в СФО
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Союз «Кузбасская ТПП»
|Профессионализм и опыт команды
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «ФандОценка»
|Лидер по оценке бизнеса
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «ВСЯ ОЦЕНКА»
|Лидер по оценке машин и оборудования
|Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек
|Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки «ТОККО»
|Лидер по судебным экспертизам