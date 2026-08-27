Десять лет выбирая лучших

Категория Наименование компании Номинация в 2025 году Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» Лидер по судебным экспертизам Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Аверс» Лидер по оценке недвижимости в Москве Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» Надежный партнер: Работа с госсектором (оценка государственного имущества) Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Группа компаний «Евроэксперт» Профессионализм и опыт команды Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Независимый Консалтинговый Центр «Эталонъ» Лидер по оценке недвижимости Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» Лидер по оценке машин и оборудования Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Русская Служба Оценки» Лидер по оценке бизнеса Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» Лидер по оценке нематериальных активов Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Мобильный оценщик» Лидер по оценке жилой недвижимости Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «2Б Диалог» Лидер по оценке МСФО, переоценке активов Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И ЭКСПЕРТИЗА» Профессионализм и опыт команды Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Петербургская Недвижимость» Лидер по оценке недвижимости в УФО, СФО и ДФО Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Юрдис» Лидер по оценке недвижимости в Москве Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Терра Докс Инвест» Лидер по оценке недвижимости в СЗФО и ЮФО Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная компания «ПСВ» Лидер по оценке транспортных средств Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «РостЭкспертОценка» Лидер по оценке МСФО, переоценке активов Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Форпост Солюшнс» Лидер по оценке бизнеса Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА» Лидер по оценке недвижимости в Московской области Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр оценки «Радар» Лидер по оценке недвижимости в ПФО Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «АйБи-Консалт» Лидер по оценке нематериальных активов Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «ВарМи» Лидер по оценке недвижимости в ЦФО Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Бюро технической инвентаризации и оценки» Лидер по оценке недвижимости в Москве Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «АКОМ» Лидер по оценке МСФО, переоценке активов Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Центр Аналитик» Лидер по оценке недвижимости в ЮФО, СКФО, ДФО Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью Независимая Экспертная Компания «Бизнес Советник» Лидер по оценке недвижимости в СЗФО, ПФО и УФО Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры и консультанты» Лидер по оценке недвижимости в СФО Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Союз «Кузбасская ТПП» Профессионализм и опыт команды Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «ФандОценка» Лидер по оценке бизнеса Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «ВСЯ ОЦЕНКА» Лидер по оценке машин и оборудования Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки «ТОККО» Лидер по судебным экспертизам