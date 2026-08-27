Десять лет выбирая лучших
«Русское общество оценщиков» подвело итоги Юбилейного десятого конкурса «Лидеры Оценки-2025»
Один из самых авторитетных отраслевых конкурсов оценочного сообщества России — «Лидеры Оценки», организованный Ассоциацией «Русское общество оценщиков» (РОО), в этом году отмечает свое десятилетие. Для отечественной оценочной отрасли десять лет — не просто дата, а целая эпоха, поэтому юбилейный сезон конкурса стал поводом не только для торжества, но и для осмысления пути, пройденного сообществом за эти годы, а также для чествования тех, кто своим трудом все это время укреплял репутацию профессии оценщика.
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Десятилетний рубеж конкурса «Лидеры Оценки» совпал с периодом глубоких трансформаций на российском рынке оценочных услуг. Изменение экономического ландшафта, новые вызовы и запросы со стороны бизнеса и государства потребовали от оценщиков не только безупречного знания методологии, но и гибкости, цифровой грамотности, умения работать в многозадачном режиме. Как показали итоги конкурса — профессиональное сообщество успешно справляется с этими вызовами.
Организаторы сохранили проверенную временем систему оценки, обеспечивающую объективность отбора и исключающую субъективизм. Все участники традиционно были распределены по трем группам в зависимости от численности штатных оценщиков. Внутри каждой категории победители определялись по ряду специализированных номинаций, охватывающих все ключевые направления оценочной деятельности: «Оценка бизнеса и ценных бумаг», «Оценка прав требования», «Оценка нематериальных активов», «Оценка недвижимости (региональный/федеральный уровень)», «Оценка имущества для целей изъятия», «Оценка машин и оборудования», «Оценка транспортных средств», «Оценка для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018», «Участие в судебных экспертизах», «Лучший эксперт в оценке инвестиционных проектов», «Надежный партнер», «Работа с госсектором», «Цифровая трансформация года» и «Профессионализм и опыт команды». В 2025 году перечень номинаций был расширен с учетом актуальных трендов отрасли.
Как и в предыдущие годы, важным итогом конкурса стала публикация Рейтинга оценочных компаний на официальном сайте Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО).
Рейтинг был сформирован на основе комплексного анализа деятельности участников по трем секторам: потенциал развития бизнеса (финансовые показатели, клиентская база, масштаб проектов), кадровый потенциал (квалификация и опыт специалистов, наличие уникальных экспертов) и опыт участника (длительность работы на рынке, портфолио реализованных проектов). Каждый сектор оценивался с учетом весовых коэффициентов, а итоговый балл определил позицию компании в общем рейтинге.
В Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО) отметили, что «юбилейный конкурс "Лидеры Оценки-2025"» доказал: оценочная отрасль в России не просто живет — она развивается, взрослеет и уверенно смотрит в будущее. «Десять лет конкурса — это десять лет роста, перемен и укрепления профессионального братства. РОО благодарит всех участников за доверие, искреннюю вовлеченность и высокое качество работы. Поздравляем победителей и желаем новых свершений!» — заключили в Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО).
Оценочные компании — победители конкурса «Лидеры Оценки-2025»
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