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Десять лет выбирая лучших

«Русское общество оценщиков» подвело итоги Юбилейного десятого конкурса «Лидеры Оценки-2025»

Один из самых авторитетных отраслевых конкурсов оценочного сообщества России — «Лидеры Оценки», организованный Ассоциацией «Русское общество оценщиков» (РОО), в этом году отмечает свое десятилетие. Для отечественной оценочной отрасли десять лет — не просто дата, а целая эпоха, поэтому юбилейный сезон конкурса стал поводом не только для торжества, но и для осмысления пути, пройденного сообществом за эти годы, а также для чествования тех, кто своим трудом все это время укреплял репутацию профессии оценщика.

Фото: iStock

Фото: iStock

Десятилетний рубеж конкурса «Лидеры Оценки» совпал с периодом глубоких трансформаций на российском рынке оценочных услуг. Изменение экономического ландшафта, новые вызовы и запросы со стороны бизнеса и государства потребовали от оценщиков не только безупречного знания методологии, но и гибкости, цифровой грамотности, умения работать в многозадачном режиме. Как показали итоги конкурса — профессиональное сообщество успешно справляется с этими вызовами.

Организаторы сохранили проверенную временем систему оценки, обеспечивающую объективность отбора и исключающую субъективизм. Все участники традиционно были распределены по трем группам в зависимости от численности штатных оценщиков. Внутри каждой категории победители определялись по ряду специализированных номинаций, охватывающих все ключевые направления оценочной деятельности: «Оценка бизнеса и ценных бумаг», «Оценка прав требования», «Оценка нематериальных активов», «Оценка недвижимости (региональный/федеральный уровень)», «Оценка имущества для целей изъятия», «Оценка машин и оборудования», «Оценка транспортных средств», «Оценка для МСФО, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018», «Участие в судебных экспертизах», «Лучший эксперт в оценке инвестиционных проектов», «Надежный партнер», «Работа с госсектором», «Цифровая трансформация года» и «Профессионализм и опыт команды». В 2025 году перечень номинаций был расширен с учетом актуальных трендов отрасли.

Как и в предыдущие годы, важным итогом конкурса стала публикация Рейтинга оценочных компаний на официальном сайте Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО).

Рейтинг был сформирован на основе комплексного анализа деятельности участников по трем секторам: потенциал развития бизнеса (финансовые показатели, клиентская база, масштаб проектов), кадровый потенциал (квалификация и опыт специалистов, наличие уникальных экспертов) и опыт участника (длительность работы на рынке, портфолио реализованных проектов). Каждый сектор оценивался с учетом весовых коэффициентов, а итоговый балл определил позицию компании в общем рейтинге.

В Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО) отметили, что «юбилейный конкурс "Лидеры Оценки-2025"» доказал: оценочная отрасль в России не просто живет — она развивается, взрослеет и уверенно смотрит в будущее. «Десять лет конкурса — это десять лет роста, перемен и укрепления профессионального братства. РОО благодарит всех участников за доверие, искреннюю вовлеченность и высокое качество работы. Поздравляем победителей и желаем новых свершений!» — заключили в Ассоциации «Русское общество оценщиков» (РОО).

Оценочные компании — победители конкурса «Лидеры Оценки-2025»

Категория Наименование компании Номинация в 2025 году
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» Лидер по судебным экспертизам
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Аверс» Лидер по оценке недвижимости в Москве
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» Надежный партнер: Работа с госсектором (оценка государственного имущества)
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Группа компаний «Евроэксперт» Профессионализм и опыт команды
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Независимый Консалтинговый Центр «Эталонъ» Лидер по оценке недвижимости
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» Лидер по оценке машин и оборудования
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Русская Служба Оценки» Лидер по оценке бизнеса
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» Лидер по оценке нематериальных активов
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Мобильный оценщик» Лидер по оценке жилой недвижимости
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, 15 человек и более Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «2Б Диалог» Лидер по оценке МСФО, переоценке активов
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И ЭКСПЕРТИЗА» Профессионализм и опыт команды
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки «Петербургская Недвижимость» Лидер по оценке недвижимости в УФО, СФО и ДФО
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Юрдис» Лидер по оценке недвижимости в Москве
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Терра Докс Инвест» Лидер по оценке недвижимости в СЗФО и ЮФО
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная компания «ПСВ» Лидер по оценке транспортных средств
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «РостЭкспертОценка» Лидер по оценке МСФО, переоценке активов
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Форпост Солюшнс» Лидер по оценке бизнеса
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ОЦЕНКИ И ПРАВА» Лидер по оценке недвижимости в Московской области
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр оценки «Радар» Лидер по оценке недвижимости в ПФО
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, от 5 до 15 человек Общество с ограниченной ответственностью «АйБи-Консалт» Лидер по оценке нематериальных активов
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «ВарМи» Лидер по оценке недвижимости в ЦФО
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Бюро технической инвентаризации и оценки» Лидер по оценке недвижимости в Москве
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «АКОМ» Лидер по оценке МСФО, переоценке активов
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Центр Аналитик» Лидер по оценке недвижимости в ЮФО, СКФО, ДФО
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью Независимая Экспертная Компания «Бизнес Советник» Лидер по оценке недвижимости в СЗФО, ПФО и УФО
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Партнеры и консультанты» Лидер по оценке недвижимости в СФО
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Союз «Кузбасская ТПП» Профессионализм и опыт команды
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «ФандОценка» Лидер по оценке бизнеса
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «ВСЯ ОЦЕНКА» Лидер по оценке машин и оборудования
Оценочные компании с численностью оценщиков, работающих на постоянной основе, до 5 человек Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки «ТОККО» Лидер по судебным экспертизам
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