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Оценка инвестиционных проектов

Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 «Комонвелс» 221 528
2 «Центр корпоративных решений» 41 990
3 «Терра Докс Инвест» 32 841
4 «Форпост Солюшнс» 30 682
5 «Бюро оценки бизнеса» 20 226
6 OKS Labs by Okkam 17 500
7 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 14 105
8 «ОЗФ ГРУПП» 11 000
9 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» 8 398
10 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 6 254
11 «ЛЛ-Консалт» 6 200
12 ФЭО 5 917
13 «КонТраст» 5 860
14 «Апхилл» 5 137
15 «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» 4 997
16 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 4 370
17 «ЭКСПЕРТ ОПТИМУМ» 3 850
18 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 3 793
19 «НКЦ «Эталонъ» 3 764
20 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 2 902

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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