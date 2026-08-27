Оценка инвестиционных проектов

№ Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Комонвелс» 221 528 2 «Центр корпоративных решений» 41 990 3 «Терра Докс Инвест» 32 841 4 «Форпост Солюшнс» 30 682 5 «Бюро оценки бизнеса» 20 226 6 OKS Labs by Okkam 17 500 7 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 14 105 8 «ОЗФ ГРУПП» 11 000 9 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» 8 398 10 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 6 254 11 «ЛЛ-Консалт» 6 200 12 ФЭО 5 917 13 «КонТраст» 5 860 14 «Апхилл» 5 137 15 «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» 4 997 16 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 4 370 17 «ЭКСПЕРТ ОПТИМУМ» 3 850 18 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 3 793 19 «НКЦ «Эталонъ» 3 764 20 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 2 902