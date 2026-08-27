Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

№ Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Эверест Консалтинг» 79 298 2 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 78 000 3 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 75 615 4 «Институт финансового развития бизнеса» 63 033 5 «Городской центр оценки и консалтинга» 49 000 6 «Форпост Солюшнс» 47 985 7 «АБН-Консалт» 47 270 8 «Терра Докс Инвест» 27 028 9 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 24 232 10 «ФТТ ГРУПП» 22 635 11 «Институт проблем предпринимательства» 19 840 12 «ЛАИР» 18 641 13 «Инвест Проект» 17 209 14 «Пачоли Консалтинг» 16 000 15 «Вэлью АРКА консалтинг» 14 255 16 «РентКонтракт» 13 848 17 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» 13 336 18 Ровер ГРУПП 9 481 19 «Центр независимой экспертизы собственности» 9 427 20 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 8 684