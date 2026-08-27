Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 «Эверест Консалтинг» 79 298
2 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 78 000
3 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 75 615
4 «Институт финансового развития бизнеса» 63 033
5 «Городской центр оценки и консалтинга» 49 000
6 «Форпост Солюшнс» 47 985
7 «АБН-Консалт» 47 270
8 «Терра Докс Инвест» 27 028
9 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 24 232
10 «ФТТ ГРУПП» 22 635
11 «Институт проблем предпринимательства» 19 840
12 «ЛАИР» 18 641
13 «Инвест Проект» 17 209
14 «Пачоли Консалтинг» 16 000
15 «Вэлью АРКА консалтинг» 14 255
16 «РентКонтракт» 13 848
17 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» 13 336
18 Ровер ГРУПП 9 481
19 «Центр независимой экспертизы собственности» 9 427
20 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 8 684

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд