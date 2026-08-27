Переоценка основных средств / оценка в целях МСФО

№ Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Эверест Консалтинг» 127 008 2 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 64 484 3 «Бюро оценки бизнеса» 52 500 4 «Русаудит» 40 800 5 ФЭО 27 289 6 «Сильвер Бридж Консалт» 23 243 7 «Сарона Групп» 23 027 8 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» 21 034 9 «РостЭкспертОценка» 19 475 10 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 16 230 11 «Форпост Солюшнс» 16 063 12 «Комонвелс» 15 662 13 «КонТраст» 14 109 14 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 10 071 15 «Агентство развития бизнеса «Титан» 9 400 16 «Центр оценки «Аверс» 8 700 17 «Русская Служба Оценки» 8 610 18 «Центр независимой экспертизы собственности» 6 737 19 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 5 759 20 «Центр экспертиз» (АКГ «Интерэкспертиза») 5 580