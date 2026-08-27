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Переоценка основных средств / оценка в целях МСФО

Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 «Эверест Консалтинг» 127 008
2 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 64 484
3 «Бюро оценки бизнеса» 52 500
4 «Русаудит» 40 800
5 ФЭО 27 289
6 «Сильвер Бридж Консалт» 23 243
7 «Сарона Групп» 23 027
8 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» 21 034
9 «РостЭкспертОценка» 19 475
10 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» 16 230
11 «Форпост Солюшнс» 16 063
12 «Комонвелс» 15 662
13 «КонТраст» 14 109
14 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» 10 071
15 «Агентство развития бизнеса «Титан» 9 400
16 «Центр оценки «Аверс» 8 700
17 «Русская Служба Оценки» 8 610
18 «Центр независимой экспертизы собственности» 6 737
19 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 5 759
20 «Центр экспертиз» (АКГ «Интерэкспертиза») 5 580

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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