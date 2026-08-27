Оценка оборудования и транспортных средств

№ Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 60 700 2 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 31 626 3 «Роосконсалтгруп» 25 965 4 «КонТраст» 23 310 5 «Институт проблем предпринимательства» 23 147 6 «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» 22 590 7 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 20 522 8 «Русоценка» 20 380 9 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 20 230 10 «ЭлВиЭс Эксперт» 19 500 11 «Центр независимой экспертизы собственности» 17 650 12 «Городской центр оценки» 15 991 13 «НКЦ «Эталонъ» 15 673 14 РУКОН АФК («АФК-Аудит») 15 572 15 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 15 390 16 «Экспертные решения» 14 869 17 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 12 759 18 «Элит-Оценка» 10 600 19 «Прайс» 10 398 20 «Аудиторская группа «2К» 9 072