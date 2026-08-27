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Оценка оборудования и транспортных средств

Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» 60 700
2 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 31 626
3 «Роосконсалтгруп» 25 965
4 «КонТраст» 23 310
5 «Институт проблем предпринимательства» 23 147
6 «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» 22 590
7 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 20 522
8 «Русоценка» 20 380
9 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» 20 230
10 «ЭлВиЭс Эксперт» 19 500
11 «Центр независимой экспертизы собственности» 17 650
12 «Городской центр оценки» 15 991
13 «НКЦ «Эталонъ» 15 673
14 РУКОН АФК («АФК-Аудит») 15 572
15 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 15 390
16 «Экспертные решения» 14 869
17 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 12 759
18 «Элит-Оценка» 10 600
19 «Прайс» 10 398
20 «Аудиторская группа «2К» 9 072

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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