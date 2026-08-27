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Оценка бизнеса и ценных бумаг

Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 «ФБК Консалтинг» 640 281
2 «Кэпт Налоги и Консультирование» 592 713
3 «Технологии Доверия — Консультирование» 531 860
4 OKS Labs by Okkam 327 975
5 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 326 057
6 «Пачоли Консалтинг» 302 337
7 «НЭО Центр» 299 851
8 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 284 175
9 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 199 310
10 «СТРЕМЛЕНИЕ» 190 028
11 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» 182 583
12 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 173 795
13 «Эверест Консалтинг» 170 553
14 «Центр оценки «Аверс» 149 039
15 «Русаудит» 101 362
16 «Центр Оценки собственности» 101 050
17 «ЛАИР» 100 753
18 «КОР ЭКС ПИ» 91 647
19 «Институт проблем предпринимательства» 87 626
20 ФЭО 85 019

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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