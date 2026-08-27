Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Оценка недвижимого имущества

Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 «Мобильный оценщик» 295 185
2 «Центр оценки «Аверс» 271 469
3 «КОР ЭКС ПИ» 180 247
4 «Центр независимой экспертизы собственности» 162 609
5 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 159 378
6 «КонТраст» 146 535
7 «Центр оценки «Петербургская Недвижимость» 142 823
8 «Технологии Доверия — Консультирование» 142 355
9 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 137 319
10 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 118 468
11 «Бюро оценки бизнеса» 105 632
12 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 104 420
13 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 103 294
14 «ЛАИР» 103 268
15 «ЛЛ-Консалт» 102 771
16 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» 101 914
17 «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ» 101 139
18 «НЭО Центр» 101 089
19 РУКОН АФК («АФК-Аудит») 78 513
20 «НКЦ «Эталонъ» 76 104

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд