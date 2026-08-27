Оценка недвижимого имущества

№ Оценочная организация Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Мобильный оценщик» 295 185 2 «Центр оценки «Аверс» 271 469 3 «КОР ЭКС ПИ» 180 247 4 «Центр независимой экспертизы собственности» 162 609 5 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» 159 378 6 «КонТраст» 146 535 7 «Центр оценки «Петербургская Недвижимость» 142 823 8 «Технологии Доверия — Консультирование» 142 355 9 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 137 319 10 «ЭсАрДжи-Консалтинг» 118 468 11 «Бюро оценки бизнеса» 105 632 12 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 104 420 13 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 103 294 14 «ЛАИР» 103 268 15 «ЛЛ-Консалт» 102 771 16 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» 101 914 17 «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ» 101 139 18 «НЭО Центр» 101 089 19 РУКОН АФК («АФК-Аудит») 78 513 20 «НКЦ «Эталонъ» 76 104