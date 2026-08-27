Оценочные группы: оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

№ Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «Эверест Консалтинг» 79 298 2 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 75 615 3 «АБН-Консалт» 47 270 4 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 38 853 5 «Терра Докс Инвест» 29 957 6 «Пачоли» 16 000 7 «Вэлью АРКА консалтинг» 14 255 8 «2Б Диалог» 13 643 9 «Центр независимой экспертизы собственности» 12 202 10 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) 8 762