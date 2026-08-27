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Оценочные группы: оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 «Эверест Консалтинг» 79 298
2 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 75 615
3 «АБН-Консалт» 47 270
4 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 38 853
5 «Терра Докс Инвест» 29 957
6 «Пачоли» 16 000
7 «Вэлью АРКА консалтинг» 14 255
8 «2Б Диалог» 13 643
9 «Центр независимой экспертизы собственности» 12 202
10 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) 8 762

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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