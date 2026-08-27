Оценочные группы: оценка оборудования и транспортных средств

№ Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 «НКЦ «Эталонъ» 62 432 2 РУКОН 34 135 3 «Центр независимой экспертизы собственности» 33 802 4 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 23 476 5 «Аудиторская группа «2К» 9 072 6 «Русская Служба Оценки» 8 676 7 НКФ 8 483 8 «Аудит-безопасность» 6 476 9 «ЛЛ-Консалт» 6 360 10 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 4 690