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Оценочные группы: оценка оборудования и транспортных средств

Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 «НКЦ «Эталонъ» 62 432
2 РУКОН 34 135
3 «Центр независимой экспертизы собственности» 33 802
4 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ 23 476
5 «Аудиторская группа «2К» 9 072
6 «Русская Служба Оценки» 8 676
7 НКФ 8 483
8 «Аудит-безопасность» 6 476
9 «ЛЛ-Консалт» 6 360
10 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 4 690

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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