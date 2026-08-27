Оценочные группы: оценка бизнеса и ценных бумаг

№ Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.) 1 ГК «Кэпт» 909 176 2 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 814 076 3 Технологии Доверия 565 311 4 SRG 326 057 5 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 312 253 6 «Пачоли» 307 708 7 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) 202 405 8 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 199 408 9 «Эверест Консалтинг» 177 740 10 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 170 870 11 «Русаудит» 103 062 12 «ЛЛ-Консалт» 90 257 13 «АБН-Консалт» 70 077 14 «Центр независимой экспертизы собственности» 69 716 15 «ВС-Оценка» 62 800 16 «Русская Служба Оценки» 62 636 17 «ФинЭкспертиза» 61 671 18 «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 57 945 19 РУКОН 50 666 20 «НКЦ «Эталонъ» 38 941