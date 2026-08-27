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Оценочные группы: оценка бизнеса и ценных бумаг

Группа компаний Выручка по направлению за 2025 год (тыс. руб.)
1 ГК «Кэпт» 909 176
2 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (группа) 814 076
3 Технологии Доверия 565 311
4 SRG 326 057
5 «ЕВРОЭКСПЕРТ» 312 253
6 «Пачоли» 307 708
7 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» (РО Групп) 202 405
8 «АЛЬТХАУС Консалтинг» 199 408
9 «Эверест Консалтинг» 177 740
10 «Консалтинговая Группа ЛАИР» 170 870
11 «Русаудит» 103 062
12 «ЛЛ-Консалт» 90 257
13 «АБН-Консалт» 70 077
14 «Центр независимой экспертизы собственности» 69 716
15 «ВС-Оценка» 62 800
16 «Русская Служба Оценки» 62 636
17 «ФинЭкспертиза» 61 671
18 «ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 57 945
19 РУКОН 50 666
20 «НКЦ «Эталонъ» 38 941

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.

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