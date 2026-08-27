Рэнкинг крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2025 года

Место по итогам 2025 года Компания Местоположение центрального офиса Выручка от оценочной деятельности за 2025 год (тыс. руб.) Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.) Темпы роста выручкиза год(%) 1 «Б1-Консалт» Москва 1 573 655 1 470 690 7 2 «Технологии Доверия — Консультирование» Москва 674 215 602 820 11,8 3 «ФБК Консалтинг» Москва 655 122 648 629 1 4 «Кэпт Налоги и Консультирование» Москва 636 413 н.д. н.д. 5 «ЭсАрДжи-Консалтинг» Москва 444 525 496 079 –10,4 6 «Центр оценки «Аверс» Санкт-Петербург 439 600 350 283 25,5 7 OKS Labs by Okkam Москва 407 425 356 359 14,3 8 «НЭО Центр» Москва 400 939 380 072 5,5 9 «ЕВРОЭКСПЕРТ» Москва 393 595 401 540 –2,0 10 «Эверест Консалтинг» Москва 376 859 318 328 18,4 11 «Комонвелс» Москва 370 007 364 564 1,5 12 «Пачоли Консалтинг» Москва 322 637 300 451 7,4 13 «Мобильный оценщик» Москва 302 428 213 575 41,6 14 «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» Москва 284 497 377 489 –24,6 15 «АЛЬТХАУС Консалтинг» Москва 274 925 273 042 0,7 16 «КОР ЭКС ПИ» Москва 271 894 239 361 13,6 17 «Центр независимой экспертизы собственности» Москва 252 149 286 700 –12,1 18 «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» Санкт-Петербург 243 739 232 575 4,8 19 «Бюро оценки бизнеса» Москва 234 063 134 456 74,1 20 «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» Люберцы 228 776 180 000 27,1 21 «ЛАИР» Санкт-Петербург 226 442 252 286 –10,2 22 «ЛЛ-Консалт» Москва 216 523 204 225 6,0 23 «КонТраст» Казань 216 035 134 048 61,2 24 «Центр оценки «Петербургская Недвижимость» Санкт-Петербург 214 060 237 644 –9,9 25 «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ Москва 203 548 172 278 18,2 26 «СТРЕМЛЕНИЕ» Москва 201 225 194 909 3,2 27 «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Москва 191 259 182 176 5,0 28 «Институт проблем предпринимательства» Санкт-Петербург 165 333 196 888 –16,0 29 «Русаудит» Москва 157 599 160 914 –2,1 30 «Единый Центр Оценки и Экспертизы» Москва 156 012 191 718 –18,6 31 РУКОН АФК («АФК-Аудит») Санкт-Петербург 139 184 179 226 –22,3 32 «Центр Оценки собственности» Москва 136 765 145 975 –6,3 33 ФЭО Москва 136 144 121 390 12,2 34 «Терра Докс Инвест» Ростов-на-Дону 134 049 69 748 92,2 35 «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» Москва 126 438 230 361 –45,1 36 «АБН-Консалт» Москва 122 057 238 643 –48,9 37 «Русская Служба Оценки» Москва 120 308 140 928 –14,6 38 «Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ» Москва 112 645 88 866 26,8 39 «НКЦ «Эталонъ» Москва 112 034 74 216 51,0 40 «АВЕРТА ГРУПП» Москва 111 656 101 947 9,5 41 «Инвест Проект» Москва 108 848 142 919 –23,8 42 «Форпост Солюшнс» Москва 105 068 102 505 2,5 43 «Консалтинговая компания «2Б Диалог» Москва 98 904 70 965 39,4 44 «Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки» Нижний Новгород 82 312 158 012 –47,9 45 «Оценочная компания «Юрдис» Химки 77 015 128 270 –40,0 46 «Эксон» Москва 70 265 45 650 53,9 47 «Экспертные решения» Санкт-Петербург 68 271 69 504 –1,8 48 «Институт финансового развития бизнеса» Москва 67 353 40 976 64,4 49 «ОЗФ ГРУПП» Москва 67 187 77 769 –13,6 50 «Русоценка» Москва 65 769 120 916 –45,6 51 «АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ» Москва 64 444 49 516 30,1 52 «Аудиторская группа «2К» Москва 58 932 42 432 38,9 53 «Ровер ГРУПП» Москва 58 718 57 205 2,6 54 «Управляющая компания «Магистр» Санкт-Петербург 57 909 57 131 1,4 55 «Многопрофильный деловой центр» Ульяновск 57 249 43 280 32,3 56 «Консалтинговая компания «АРГУС» Ростов-на-Дону 56 058 49 723 12,7 57 «Апхилл» Москва 55 703 58 385 –4,6 58 «Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ОБИКС) Москва 54 469 40 607 34,1 59 «АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 54 022 64 814 –16,7 60 «Городской центр оценки и консалтинга» Москва 52 938 37 284 42,0 61 «ВС-Оценка» Москва 52 146 84 209 –38,1 62 «Стройэкспертсервис» Санкт-Петербург 52 105 63 348 –17,7 63 «Роосконсалтгруп» Москва 49 681 27 712 79,3 64 «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс» Москва 49 119 55 059 –10,8 65 «КГ «ПраймАудит» Москва 49 020 55 120 –11,1 66 «Городской центр оценки» Санкт-Петербург 45 294 30 781 47,1 67 «Центр корпоративных решений» Москва 43 718 44 913 –2,7 68 «Реестр-Консалтинг» Москва 43 263 54 120 –20,1 69 «Элит-Оценка» Ростов-на-Дону 42 780 40 780 4,9 70 «Экспертное бюро оценки и консалтинга» Ростов-на-Дону 42 469 50 032 –15,1 71 «Норматив» Москва 42 138 36 782 14,6 72 «ФТТ ГРУПП» Москва 41 874 28 041 49,3 73 «Ассоциация АЛКО» Тюмень 36 412 37 729 –3,5 74 «Агентство развития бизнеса «Титан» Москва 36 322 20 528 76,9 75 «Новосибирская оценочная компания» Новосибирск 34 513 27 240 26,7 76 «Консалтинговая группа Т4» Москва 34 031 16 395 107,6 77 «Группа компаний «ДЕКАРТ» Москва 32 737 24 052 36,1 78 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» Санкт-Петербург 31 598 29 205 8,2 79 «Сильвер Бридж Консалт» Санкт-Петербург 31 364 30 458 3,0 80 «Прайс» Нефтеюганск 30 290 29 441 2,9 81 «ЭлВиЭс Эксперт» Москва 30 288 11 951 153,4 82 «Эксэл Партнерс» Москва 27 843 18 400 51,3 83 «ЭКСПЕРТ ОПТИМУМ» Москва 26 858 18 806 42,8 84 «Центр развития инвестиций» Владивосток 26 728 37 776 –29,2 85 «Сарона Групп» Челябинск 26 542 32 057 –17,2 86 «Независимая консалтинговая компания «СЭНК» Казань 25 929 21 290 21,8 87 «ПМ-Консалт» Москва 25 542 21 291 20,0 88 «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» Москва 25 156 48 248 –47,9 89 «Вэлью АРКА консалтинг» Санкт-Петербург 23 995 36 688 –34,6 90 «ГРИНЭКСПЕРТИЗА» Москва 23 101 21 262 8,6 91 «Техническая экспертиза и оценка» Челябинск 22 964 19 513 17,7 92 «РостЭкспертОценка» Санкт-Петербург 22 771 23 085 –1,4 93 «РентКонтракт» Москва 21 936 16 824 30,4 94 «Компания «Оценочный стандарт» Нижний Новгород 21 305 18 593 14,6 95 «Центр экспертиз» (АКГ «Интерэкспертиза») Москва 20 956 19 808 5,8 96 НКФ Казань 19 094 20 195 –5,5 97 «Премьер Бизнес Консалтинг» Москва 15 033 — — 98 «Столичное Агентство Оценки и Экспертизы» Москва 12 181 25 501 –52,2 99 «ЦЕНТРОКОНСАЛТ» Москва 10 505 16 266 –35,4 100 «Городское бюро оценки» Москва 10 184 9 511 7,1 101 «ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» Москва 8 535 5 375 58,8 102 «АБМ Партнёр» Москва 7 999 9 559 –16,3 103 «Блейз Консалтинг» Москва 7 475 6 450 15,9 104 «КГ «ПЛАТИНУМ» Москва 4 000 н.д. н.д. 105 «Национальное экспертное бюро» Москва 3 618 4 800 –24,6