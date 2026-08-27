Рэнкинг крупнейших российских оценочных организаций по итогам 2025 года

|
|Место по итогам 2025 года
|Компания
|Местоположение центрального офиса
|Выручка от оценочной деятельности за 2025 год (тыс. руб.)
|Выручка от оценочной деятельности за 2024 год (тыс. руб.)
|Темпы роста выручкиза год(%)
|1
|«Б1-Консалт»
|Москва
|1 573 655
|1 470 690
|7
|2
|«Технологии Доверия — Консультирование»
|Москва
|674 215
|602 820
|11,8
|3
|«ФБК Консалтинг»
|Москва
|655 122
|648 629
|1
|4
|«Кэпт Налоги и Консультирование»
|Москва
|636 413
|н.д.
|н.д.
|5
|«ЭсАрДжи-Консалтинг»
|Москва
|444 525
|496 079
|–10,4
|6
|«Центр оценки «Аверс»
|Санкт-Петербург
|439 600
|350 283
|25,5
|7
|OKS Labs by Okkam
|Москва
|407 425
|356 359
|14,3
|8
|«НЭО Центр»
|Москва
|400 939
|380 072
|5,5
|9
|«ЕВРОЭКСПЕРТ»
|Москва
|393 595
|401 540
|–2,0
|10
|«Эверест Консалтинг»
|Москва
|376 859
|318 328
|18,4
|11
|«Комонвелс»
|Москва
|370 007
|364 564
|1,5
|12
|«Пачоли Консалтинг»
|Москва
|322 637
|300 451
|7,4
|13
|«Мобильный оценщик»
|Москва
|302 428
|213 575
|41,6
|14
|«РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»
|Москва
|284 497
|377 489
|–24,6
|15
|«АЛЬТХАУС Консалтинг»
|Москва
|274 925
|273 042
|0,7
|16
|«КОР ЭКС ПИ»
|Москва
|271 894
|239 361
|13,6
|17
|«Центр независимой экспертизы собственности»
|Москва
|252 149
|286 700
|–12,1
|18
|«ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ»
|Санкт-Петербург
|243 739
|232 575
|4,8
|19
|«Бюро оценки бизнеса»
|Москва
|234 063
|134 456
|74,1
|20
|«ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС»
|Люберцы
|228 776
|180 000
|27,1
|21
|«ЛАИР»
|Санкт-Петербург
|226 442
|252 286
|–10,2
|22
|«ЛЛ-Консалт»
|Москва
|216 523
|204 225
|6,0
|23
|«КонТраст»
|Казань
|216 035
|134 048
|61,2
|24
|«Центр оценки «Петербургская Недвижимость»
|Санкт-Петербург
|214 060
|237 644
|–9,9
|25
|«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
|Москва
|203 548
|172 278
|18,2
|26
|«СТРЕМЛЕНИЕ»
|Москва
|201 225
|194 909
|3,2
|27
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
|Москва
|191 259
|182 176
|5,0
|28
|«Институт проблем предпринимательства»
|Санкт-Петербург
|165 333
|196 888
|–16,0
|29
|«Русаудит»
|Москва
|157 599
|160 914
|–2,1
|30
|«Единый Центр Оценки и Экспертизы»
|Москва
|156 012
|191 718
|–18,6
|31
|РУКОН АФК («АФК-Аудит»)
|Санкт-Петербург
|139 184
|179 226
|–22,3
|32
|«Центр Оценки собственности»
|Москва
|136 765
|145 975
|–6,3
|33
|ФЭО
|Москва
|136 144
|121 390
|12,2
|34
|«Терра Докс Инвест»
|Ростов-на-Дону
|134 049
|69 748
|92,2
|35
|«Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка»
|Москва
|126 438
|230 361
|–45,1
|36
|«АБН-Консалт»
|Москва
|122 057
|238 643
|–48,9
|37
|«Русская Служба Оценки»
|Москва
|120 308
|140 928
|–14,6
|38
|«Консалтинговый центр «ФИНАУДИТ»
|Москва
|112 645
|88 866
|26,8
|39
|«НКЦ «Эталонъ»
|Москва
|112 034
|74 216
|51,0
|40
|«АВЕРТА ГРУПП»
|Москва
|111 656
|101 947
|9,5
|41
|«Инвест Проект»
|Москва
|108 848
|142 919
|–23,8
|42
|«Форпост Солюшнс»
|Москва
|105 068
|102 505
|2,5
|43
|«Консалтинговая компания «2Б Диалог»
|Москва
|98 904
|70 965
|39,4
|44
|«Приволжский Центр Финансового консалтинга и оценки»
|Нижний Новгород
|82 312
|158 012
|–47,9
|45
|«Оценочная компания «Юрдис»
|Химки
|77 015
|128 270
|–40,0
|46
|«Эксон»
|Москва
|70 265
|45 650
|53,9
|47
|«Экспертные решения»
|Санкт-Петербург
|68 271
|69 504
|–1,8
|48
|«Институт финансового развития бизнеса»
|Москва
|67 353
|40 976
|64,4
|49
|«ОЗФ ГРУПП»
|Москва
|67 187
|77 769
|–13,6
|50
|«Русоценка»
|Москва
|65 769
|120 916
|–45,6
|51
|«АКЦ «ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ»
|Москва
|64 444
|49 516
|30,1
|52
|«Аудиторская группа «2К»
|Москва
|58 932
|42 432
|38,9
|53
|«Ровер ГРУПП»
|Москва
|58 718
|57 205
|2,6
|54
|«Управляющая компания «Магистр»
|Санкт-Петербург
|57 909
|57 131
|1,4
|55
|«Многопрофильный деловой центр»
|Ульяновск
|57 249
|43 280
|32,3
|56
|«Консалтинговая компания «АРГУС»
|Ростов-на-Дону
|56 058
|49 723
|12,7
|57
|«Апхилл»
|Москва
|55 703
|58 385
|–4,6
|58
|«Оценка Бизнеса и Консалтинг» (ОБИКС)
|Москва
|54 469
|40 607
|34,1
|59
|«АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
|Москва
|54 022
|64 814
|–16,7
|60
|«Городской центр оценки и консалтинга»
|Москва
|52 938
|37 284
|42,0
|61
|«ВС-Оценка»
|Москва
|52 146
|84 209
|–38,1
|62
|«Стройэкспертсервис»
|Санкт-Петербург
|52 105
|63 348
|–17,7
|63
|«Роосконсалтгруп»
|Москва
|49 681
|27 712
|79,3
|64
|«Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс»
|Москва
|49 119
|55 059
|–10,8
|65
|«КГ «ПраймАудит»
|Москва
|49 020
|55 120
|–11,1
|66
|«Городской центр оценки»
|Санкт-Петербург
|45 294
|30 781
|47,1
|67
|«Центр корпоративных решений»
|Москва
|43 718
|44 913
|–2,7
|68
|«Реестр-Консалтинг»
|Москва
|43 263
|54 120
|–20,1
|69
|«Элит-Оценка»
|Ростов-на-Дону
|42 780
|40 780
|4,9
|70
|«Экспертное бюро оценки и консалтинга»
|Ростов-на-Дону
|42 469
|50 032
|–15,1
|71
|«Норматив»
|Москва
|42 138
|36 782
|14,6
|72
|«ФТТ ГРУПП»
|Москва
|41 874
|28 041
|49,3
|73
|«Ассоциация АЛКО»
|Тюмень
|36 412
|37 729
|–3,5
|74
|«Агентство развития бизнеса «Титан»
|Москва
|36 322
|20 528
|76,9
|75
|«Новосибирская оценочная компания»
|Новосибирск
|34 513
|27 240
|26,7
|76
|«Консалтинговая группа Т4»
|Москва
|34 031
|16 395
|107,6
|77
|«Группа компаний «ДЕКАРТ»
|Москва
|32 737
|24 052
|36,1
|78
|«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
|Санкт-Петербург
|31 598
|29 205
|8,2
|79
|«Сильвер Бридж Консалт»
|Санкт-Петербург
|31 364
|30 458
|3,0
|80
|«Прайс»
|Нефтеюганск
|30 290
|29 441
|2,9
|81
|«ЭлВиЭс Эксперт»
|Москва
|30 288
|11 951
|153,4
|82
|«Эксэл Партнерс»
|Москва
|27 843
|18 400
|51,3
|83
|«ЭКСПЕРТ ОПТИМУМ»
|Москва
|26 858
|18 806
|42,8
|84
|«Центр развития инвестиций»
|Владивосток
|26 728
|37 776
|–29,2
|85
|«Сарона Групп»
|Челябинск
|26 542
|32 057
|–17,2
|86
|«Независимая консалтинговая компания «СЭНК»
|Казань
|25 929
|21 290
|21,8
|87
|«ПМ-Консалт»
|Москва
|25 542
|21 291
|20,0
|88
|«Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества»
|Москва
|25 156
|48 248
|–47,9
|89
|«Вэлью АРКА консалтинг»
|Санкт-Петербург
|23 995
|36 688
|–34,6
|90
|«ГРИНЭКСПЕРТИЗА»
|Москва
|23 101
|21 262
|8,6
|91
|«Техническая экспертиза и оценка»
|Челябинск
|22 964
|19 513
|17,7
|92
|«РостЭкспертОценка»
|Санкт-Петербург
|22 771
|23 085
|–1,4
|93
|«РентКонтракт»
|Москва
|21 936
|16 824
|30,4
|94
|«Компания «Оценочный стандарт»
|Нижний Новгород
|21 305
|18 593
|14,6
|95
|«Центр экспертиз» (АКГ «Интерэкспертиза»)
|Москва
|20 956
|19 808
|5,8
|96
|НКФ
|Казань
|19 094
|20 195
|–5,5
|97
|«Премьер Бизнес Консалтинг»
|Москва
|15 033
|—
|—
|98
|«Столичное Агентство Оценки и Экспертизы»
|Москва
|12 181
|25 501
|–52,2
|99
|«ЦЕНТРОКОНСАЛТ»
|Москва
|10 505
|16 266
|–35,4
|100
|«Городское бюро оценки»
|Москва
|10 184
|9 511
|7,1
|101
|«ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
|Москва
|8 535
|5 375
|58,8
|102
|«АБМ Партнёр»
|Москва
|7 999
|9 559
|–16,3
|103
|«Блейз Консалтинг»
|Москва
|7 475
|6 450
|15,9
|104
|«КГ «ПЛАТИНУМ»
|Москва
|4 000
|н.д.
|н.д.
|105
|«Национальное экспертное бюро»
|Москва
|3 618
|4 800
|–24,6