Как мы считали

Ежегодный, 22-й по счету, выпуск рэнкингов оценочных компаний от рейтингового агентства RAEX представлен двумя основными списками — крупнейшие по объему выручки оценочные организации и крупнейшие по объему выручки группы оценочных компаний.

В списке оценочных организаций каждый участник представлен одним юридическим лицом, а участниками списка оценочных групп являются группы зависимых лиц. Критерий ранжирования в списках — выручка, полученная участниками от осуществления оценочной деятельности в 2025 году.

Одно из условий включения в рэнкинги — соответствие выручки участника показателям, отраженным в отчетности и в системах «СПАРК-Интерфакс» или «Ресурс БФО» (ГИР БО), кроме тех случаев, когда для подтверждения выручки предоставлена налоговая декларация.

В выпуске также представлены субрэнкинги крупнейших оценочных организаций по направлениям оценочной деятельности, составленные на основе заверенной информации их участников. Участники ранжируются в таких списках по показателю выручки, полученной от услуг рассматриваемого направления оценки.

Подробная методика и принципы составления рэнкингов оценочных компаний и групп, а также их архивы доступны на сайте рейтингового агентства RAEX www.raex-rr.com.