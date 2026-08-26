Почти девять тысяч донских семей получили сертификаты поддержки при рождении ребенка

В Ростовской области порядка 9 тыс. семей уже воспользовались мерой поддержки при рождении ребенка — получили электронный сертификат номиналом 20 тыс. руб. Выплата носит разовый характер и предназначена для родителей детей, рождённых с 1 января 2026 года, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Право на получение сертификата имеют семьи при соблюдении двух условий: наличие гражданства Российской Федерации и постоянная регистрация в Ростовской области как на момент рождения ребёнка, так и на момент подачи заявления.

Для оформления выплаты родителям необходимо обратиться в органы социальной защиты или в МФЦ в течение шести месяцев после рождения ребенка. Средства сертификата можно направить на приобретение товаров из утверждённого перечня.

Мария Хоперская