В Татарстане на скрининг туберкулеза выделили 10,6 млн рублей
В Татарстане в этом году дополнительно выделили 10,6 млн руб. на проведение селективного скрининга на туберкулез. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.
В Татарстане на скрининг туберкулеза выделили 10,6 млн рублей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Средства из республиканского бюджета направлены Министерству здравоохранения Татарстана.
Обследование планируется провести среди 1,7 тыс. человек. В их числе дети с аутоиммунными заболеваниями, дети и подростки с первичным иммунодефицитом и ВИЧ-инфекцией, а также взрослые пациенты с ВИЧ-инфекцией.