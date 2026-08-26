В Татарстане в этом году дополнительно выделили 10,6 млн руб. на проведение селективного скрининга на туберкулез. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на скрининг туберкулеза выделили 10,6 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане на скрининг туберкулеза выделили 10,6 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства из республиканского бюджета направлены Министерству здравоохранения Татарстана.

Обследование планируется провести среди 1,7 тыс. человек. В их числе дети с аутоиммунными заболеваниями, дети и подростки с первичным иммунодефицитом и ВИЧ-инфекцией, а также взрослые пациенты с ВИЧ-инфекцией.

Анна Кайдалова