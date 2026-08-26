В Новороссийске выставили на торги дробильный завод за 345 млн рублей

Полумобильный дробильно-сортировочный завод MiningLand 2024 года выпуска, расположенный в Новороссийске, выставлен на торги с начальной ценой 345 млн рублей. Об этом сообщается на портале ЭТП.

Заявки на участие в торгах принимаются с 24 августа 2026 года (13:00) по 19 октября 2026 года (23:30).

Оборудование произведено в 2024 году испанской компанией MiningLand (г. Памплона). Завод предназначен для переработки горной породы — доломита, гранита и базальта — в щебень различных фракций.

В состав ПМДЗ входят две колёсные группы с конусными дробилками CC-300 мощностью 160 кВт, весом 16 тонн каждая и производительностью 180–430 тонн в час, вибрационные грохоты, ленточные конвейеры и платформы длиной 16,5 м. Помимо этого, комплект включает два вибрационных питателя VF-300 мощностью 2,2 кВт и производительностью 300 тонн в час, бункеры-накопители объёмом 50 м и 20 м, набор конвейерных лент различных размеров, а также полный комплект запасных частей для гарантийного и постгарантийного обслуживания сроком на 5 лет (93 наименования).

В описании к лоту говорится, что имущество новое, следов эксплуатации не имеет. Оборудование находится в Краснодарском крае, в Новороссийске, полностью растаможено и готово к перевозке. Завод состоит на гарантии; с производителем достигнута договорённость о помощи в монтаже и шеф-монтаже. Предусмотрены продажа в лизинг на льготных условиях и рассрочка платежа.

Тат Гаспарян