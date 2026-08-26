В Альметьевском районе нарушителя обязали возместить 2 млн рублей за ущерб почве
В Альметьевском районе суд обязал юридическое лицо возместить 1,9 млн руб. ущерба, причиненного почве. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии республики.
В Альметьевском районе нарушителя обязали возместить 2 млн рублей за ущерб почве
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Было установлено, что в Новоникольском сельском поселении на землях сельскохозяйственного назначения незаконно сняли и переместили плодородный слой почвы.
Площадь участка, на котором сняли плодородный слой, составила 948 кв. м.