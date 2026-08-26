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В Альметьевском районе нарушителя обязали возместить 2 млн рублей за ущерб почве

В Альметьевском районе суд обязал юридическое лицо возместить 1,9 млн руб. ущерба, причиненного почве. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии республики.

В Альметьевском районе нарушителя обязали возместить 2 млн рублей за ущерб почве

В Альметьевском районе нарушителя обязали возместить 2 млн рублей за ущерб почве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Альметьевском районе нарушителя обязали возместить 2 млн рублей за ущерб почве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Было установлено, что в Новоникольском сельском поселении на землях сельскохозяйственного назначения незаконно сняли и переместили плодородный слой почвы.

Площадь участка, на котором сняли плодородный слой, составила 948 кв. м.

Анна Кайдалова